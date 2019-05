Fodboldens måske største afleveringsmester og en af de største midtbanespillere i historien, FC Barcelona-legenden Xavi Hernandez, lægger støvlerne på hylden.

I et åbent brev torsdag skriver den spanske midtbanestjerne, at han stopper til sommer som aktiv.

I stedet vil han kaste sig over trænergerningen, hvor han vil lade sig inspirere af den offensive og boldbesiddebnde stil, han har været med til at spille i hele sin karriere.

»Dette er min sidste sæson som spiller, men jeg ser frem til at se, hvad fremtiden bringer for mig som træner,« siger Xavi.

Historia del Barça.

Leyenda del fútbol. pic.twitter.com/4LjELhgZQ2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 2, 2019

I de sidste fire år har trappet karrieren kraftigt ned i Qatars bedste fodboldrække efter en glorværdig karriere i FC Barcelona-trøjen og på det spanske landshold, som har kastet 35 titler af sig.

39-årige Xavi Hernandez, som er et produkt af FC Barcelonas fodboldakademi, La Masia, nåede at spille 767 kampe for den catalanske storklub, som han scorede 85 mål for.

Fra 1998 og frem til 2015 vandt han blandt andet otte spanske mesterskaber og fire Champions League-titler.

For Spanien var den boldbegavede spanier arkitekten på midtbanen under EM i 2008 og 2012, hvor det blev til guld samt ved VM i 2010, hvor Spanien også triumferede. 133 landskampe og 13 mål blev det til.

Xavi Hernandez løfter pokal-trofæet i 2015. Foto: ALBERT GEA Vis mere Xavi Hernandez løfter pokal-trofæet i 2015. Foto: ALBERT GEA