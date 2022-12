Lyt til artiklen

VM sluttede i søndags.

Men for Danmark og Christian Eriksens vedkommende sluttede det på enormt skuffende vis allerede i gruppespillet, da Australien kylede et tamt dansk landshold ud af slutrunden i Qatar.

Og derfor har Eriksen efterhånden haft masser af tid til at komme sig og finde formen igen i Manchester United, hvor han onsdag aften vender tilbage i klubtrikoten.

Den 30-årige midtbanestrateg er nemlig med fra start, når Manchester United onsdag aften genoptager sæsonen med en pokalkamp mod Burnley fra den næstbedste engelske række.

Team news is in!



The boss names 5️⃣ of our returning #WorldCup stars in his starting XI #MUFC || #CarabaoCup — Manchester United (@ManUtd) December 21, 2022

Eriksen er ikke den eneste VM-spiller, som er tilbage for United.

Også portugisiske Bruno Fernandes, brasilianske Casemiro, hollandske Tyrell Malacia og engelske Marcus Rashford er tilbage i cheftræner Erik Ten Hags startopstilling.

Der er kampstart i Carabao Cup-kampen klokken 21.00.

Du kan efter kampen læse B.T.s dom over Christian Eriksens præstation.