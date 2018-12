Thomas Bjørn er vild med Liverpool - og lørdag aften var Liverpool også vild med Thomas Bjørn.

Her var den danske Ryder Cup-kaptajn nemlig på plads på Anfield til Premier League-duksens kamp mod Arsenal.

Men Bjørn var ikke alene. Med sig havde han dét Ryder Cup-trofæ, som han og det europæiske hold vandt, da de i september måned bankede amerikanerne på suveræn manér.

Bjørn skulle derfor vise trofæet frem hos den fodboldklub, han støtter. Det gjorde han, mens han samtidig fik taget billeder med tidligere spillere som Jamie Carragher.

Vis dette opslag på Instagram Outstanding again @liverpoolfc & hopefully a different here in a few months but the Ryder Cup will do for now! @mrtbjorn Et opslag delt af Jamie Carragher (@23_carra) den 29. Dec, 2018 kl. 11.57 PST

Ryder Cup-sejren tidligere på året har betydet meget for Thomas Bjørn, der har været kaptajn for det europæiske hold siden 2016. Også på mere utraditionel vis.

I sidste uge fik midtjyden således en tatovering som en direkte konsekvens af den meriterende sejr i Frankrig. Bjørn havde lovet sit hold, at han ville gå under nålen, hvis det blev til en sejr. Og han stod ved sit ord.

Lørdag aften så han lidt mere tilpas ud på Anfield. Ud over at vise Ryder Cup-trofæet frem fik Bjørn en Liverpool-storsejr at se. Jürgen Klopps hold tævede således Arsenal med hele 5-1.

Nu håber både Liverpool-fansene og Thomas Bjørn, at Ryder Cup-trofæet ikke bliver det sidste trofæ,. der skal vises frem på Anfield i denne sæson. Inden Manchester City spiller søndag, fører Liverpool Premier League med ni point ned til Christian Eriksens Tottenham og ti point ned til Citys forsvarende mestre.