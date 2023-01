Lyt til artiklen

I weekenden sikrede ukrainske Shakhtar Donetsk sig op til 740 millioner kroner på transfermarkedet.

Og nu vælger klubbens præsident at donere en stor del af kagen fra giga-salget af spilleren Mikhaylo Mudryk til ukrainske soldater og deres familier.

Det fortæller han i en pressemeddelelse mandag.

Her fremgår det, at han indleder projektet 'Heart of Azovstal', som har til formål at hjælpe de ukrainere, der i løbet af Ruslands invasion har beskyttet Mariupol samt familierne til de soldater, der er faldet i krigen i Ukraine.

Join us in welcoming our new number 15, Mykhailo Mudryk! pic.twitter.com/QiNPzWPNFY — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 15, 2023

»Deres modige handlinger har ikke sidestykke i moderne historie. Det er dem, deres offer og deres mod, der hjalp med at holde fjenden tilbage i de første måneder af krigen, og det er dem, der har fået os til at føle, at Ukraines sejr er uundgåelig nu.«

»Derfor sætter jeg 25 millioner dollars (172 millioner kroner, red.) af til at hjælpe vores soldater, vores beskyttere og deres familier,« skriver præsident Rinat Akhmetov i et brev på den ukrainske klubs hjemmeside.

Pengene fra Shakhtar-præsidenten skal bruges på en lang række forskellige ting fra medicin og psykologisk hjælp til at møde helt særlige forespørgsler, fremgår det.

Præsidenten takker desuden den ukrainske hær, det ukrainske folk og 'hele den civiliserede verden', der har hjulpet i kampen mod Rusland for, at man overhovedet fortsat kan tale fodbold i Ukraine.

Ud over de 750 millioner kroner i transfer, så har Chelsea og Shakhtar Donetsk også planlagt en træningskamp som del af aftalen.