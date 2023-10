En gigantisk dommerbrøler, som nu får et efterspil.

Den engelske storklub Liverpool har nemlig ingen ambitioner om at lade det fare, at dommerteamet i lørdagens storkamp mellem Liverpool og Tottenham fejlagtigt annullerede et Liverpool-mål i første halvleg af en kamp, der til sidst endte med en Tottenham-sejr på 2-1.

Søndag meldte klubben nemlig ud, at man ville undersøge sine muligheder i sagen.

Og nu forlyder det i de store engelske medier som Sky Sports, BBC og The Athletic, at Liverpool kræver en helt særlig lydfil udleveret.

Foto: David Klein/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: David Klein/Reuters/Ritzau Scanpix

Klubben skulle officielt have bedt det engelske dommerorgan (PGMOL) om at udlevere filen med kampdommernes kommunikation med dommerne i VAR-vognen.

For det var her, at fejlen ifølge det engelske dommerorgan blev begået.

Et statement fra PGMOL efter kampen lod det forstå, at fejlen i VAR-vognen opstod.

»PGMOL anerkender, at en betydelig menneskelig fejl opstod i første halvleg af kampen.«

»Liverpools mål blev annulleret for offside af dommerne på banen. Det var en klar og faktuel fejl, og det skulle have resulteret i, at målet blev givet efter VAR-involvering, men VAR lykkedes ikke med at bryde ind,« lød det fra PGMOL, der fortalte, at man ville gå ind i sagen.

Flere medier har siden skrevet, at dommeren i VAR-vognen Darren England og dennes assistent Dan Cook - der siden er blevet skrottet - misforstod, hvad dommerne på banen havde dømt.

Og derfor godkendte man altså, at målet blev annulleret, da man troede, at man godkendte, at målet skulle gives.

Nu vil Liverpool så sagen til bunds.