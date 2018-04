Med en sejr over Sampdoria udnyttede Juventus, at titelrivalen Napoli satte point til mod AC Milan.

Torino. Juventus hentede søndag en smule trøst efter midtugens skuffelse mod Real Madrid i Champions League med en sejr, der bringer holdet tæt på et nyt italiensk mesterskab.

På hjemmebane vandt førerholdet i Serie A med 3-0 over Sampdoria, mens de nærmeste forfølgere fra Napoli spillede 0-0 mod AC Milan.

Dermed øger Juventus forspringet til Napoli til seks point med seks spillerunder tilbage af sæsonen.

Mario Mandzukic bragte hjemmeholdet i front umiddelbart før pausen, da han modtog et indlæg og dygtigt dirigerede bolden i mål til 1-0. I anden halvleg øgede tyskerne Benedikt Höwedes og Sami Khedira til 2-0 og 3-0.

Meget skal gå galt for Torino-klubben, hvis ikke holdet skal tage mesterskabet for syvende år i træk.

Juventus har vundet 27 af 32 ligakampe i denne sæson, så det hører til sjældenhederne, at det stjernespækkede mandskab smider point.

Juventus topper Serie A med 84 point. Den eneste rival til titlen, Napoli, har 78 point.

Onsdag aften bød på en stor skuffelse for Juventus-holdet, der var tæt på at nå semifinalerne i Champions League mod Real Madrid.

Selv om italienerne havde tabt hjemmekampen i Torino med 0-3, så lykkedes det at ryste det spanske storhold i returkampen og bringe sig foran med 3-0.

I overtiden blev Real Madrid tildelt et kontroversielt straffespark og spillede sig videre i turneringen med et nederlag på 1-3 til stor ærgrelse for Juventus-spillerne.

/ritzau/