Der har været rungende tavshed fra Ståle Solbakken, siden han blev fyret i FCK.

Men nu bryder den 52-årige nordmand tavsheden. I hvert fald en lille smule. Det sker i podcasten 'Puckpodden', som ellers normalt handler om hockey.

Heri fortæller Solbakken, at han den sidste måneds tid har 'nydt livet i Hamar', men snart går turen tilbage til det danske.

»Min kone og datter bor der jo, så det er vel der, vi kommer til at opholde os,« fortæller Ståle Solbakken.

Han blev fyret i FCK den 10. oktober, og siden har han ikke udtalt sig offentligt. Der var heller ikke citater fra Ståle Solbakken, da pressemeddelelsen om hans fyring kom ud.

»Årsagen er, at FC København ikke har leveret resultater på et tilfredsstillende niveau i Superligaen i 2020. Det vurderes på baggrund af det, at der skal andre kræfter til for at genrejse holdet,« skrev klubben om årsagen til, at den populære nordmand nu var fortid i klubben, som han har leveret store resultater med.

Og han lægger ikke skjul på, i hvert fald indirekte, at fyringen har ramt ham, og at han føler sig uretfærdigt behandlet. Han har brugt den sidste måned på at 'fordøje det, der er sket', og ellers ønsker han ikke at sige mere om den bratte afsked med FCK. I hvert fald ikke lige nu.

»Jeg udtaler mig, når tiden er inde til det. Lige nu skal jeg stadig tælle til 10,« siger Ståle Solbakken, der med den københavnske storklub vandt otte mesterskaber og fire pokaltitler. Desuden førte han holdet til adskillige europæiske gruppespil i både Champions League og Europa League.

Det fremgår ikke, om det er selve fyringen eller andet i den forbindelse, Ståle Solbakken har svært ved at forlige sig med.

Kort tid efter fyringen blev der allerede spekuleret i, om Solbakken kunne være kandidat til det norske landstrænerjob. En stilling, han har haft før, men dengang sprang han fra. Den 52-årige nordmand fortæller dog, at han slet ikke har haft overskud til at overveje den slags.

Efter fyringen af Ståle Solbakken overtog Hjalte Bo Nørregaard cheftrænertøjlerne midlertidigt. Siden er Jess Thorup dog kommet til klubben fra belgiske Genk, og han blev præsenteret mandag i sidste uge.

Hans debutkamp var i pokalturneringen mod Avarta. En kamp, som FCK vandt. Det gik dog langt mindre godt i Thorups Superliga-debut for løverne, der fik ørerne i maskinen i Herning, hvor de tabte med 0-4 til konkurrenterne fra FC Midtjylland.