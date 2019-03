Portugisiske Jose Mourinho har løftet sløret for sine fremtidsplaner.

Og noget tyder på, at fodboldfans ikke skal vente synderligt længe, før Jose Mourinho er tilbage i fodboldverdenen.

I et interview med franske beIN Sports fortæller 56-årig Mourinho nemlig, at han vender tilbage som træner til sommer, og at han samtidig har afvist flere trænertilbud. Det skriver mediet Mirror.

»Jeg ved udmærket, hvad jeg ikke vil. Det er derfor, jeg har afvist tre-fire tilbud. Det, jeg vil, handler ikke om klubbens navn - det handler om spillestilen. Jeg starter i en klub til juni i tiden omkring opstarten,« lyder det fra Mourinho.

Jose Mourinho var træner i Manchester United fra 2016 til 2018. Foto: PHIL NOBLE Vis mere Jose Mourinho var træner i Manchester United fra 2016 til 2018. Foto: PHIL NOBLE

Selvom José Mourinho har været arbejdsløs siden december, hvor han blev fyret i Manchester United, forsikrer han, at han ikke har ligget stille.

»Jeg forbereder mig allerede til den næste udfordring. Jeg er ikke på ferie, og jeg keder mig ikke. Når du arbejder i en fodboldklub med seks pressemøder om ugen, tre kampe, videoforberedelse, kampanalyser og hverdagsting har man ikke tid til at fokusere på sig selv. Det har jeg gjort i de her måneder, og derfor kommer jeg tilbage endnu bedre forberedt.«

Jose Mourinho var ellers inde i billedet til at overtage dirigentstokken i den spanske storklub Real Madrid. Problemet var bare, at flere spillere som Sergio Ramos, Karim Benzema og Marcelo sagde fra, hvilket i sidste ende endte med at blive afgørende for Jose Mourinho.

Porugeseren har tidligere trænet Real Madrid fra 2010 til 2013.