Den tidligere Superliga-træner Glen Riddersholm er blevet forfremmet og er ny midlertidig cheftræner i Racing Genk i Belgien.

Han skal stå i spidsen for den belgiske storklub sammen med Domenico Oliveri. Det skriver Racing Genk på klubbens hjemmeside mandag eftermiddag.

Glen Riddersholm og Domenico Oliveri er blevet forfremmet, fordi storklubben i Belgien har valgt at fyre den nu tidligere cheftræner John van den Brom.

Racing Genk har fået en katastrofal sæsonstart. Holdet er således i skrivende stund placeret som nummer otte i den belgiske liga – hele 15 point fra førstepladsen. Derudover er det blot blevet til to sejre i de seneste ti ligakampe.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

John van den Brom nåede at være chef på sidelinjen i lidt mere end et år. Han tog nemlig over efter Jess Thorup i november sidste år, hvor danskeren tog til FC København for at fylde hullet ud efter Ståle Solbakken.

I mandagens pressemeddelelse skriver Racing Genk helt præcis, at John van den Brom er blevet fyret, fordi han ikke har levet op til de ambitioner, som han satte for sig selv og klubben inden den igangværende sæson.

Den tidligere Sønderjyske-træners forfremmelse kommer en måned efter, han startede som John van den Broms højre hånd i Belgien.

»Jeg er glad for at kunne annoncere, at jeg har sagt ja til et tilbud fra KRC Genk om at blive First Team Coach,« sagde Glen Riddersholm i den forbindelse og fortsatte:

»KRC Genk er en klub, som jeg føler er et virkelig godt match og det rigtige sted for mig at starte en forhåbentlig lang og spændende udlandskarriere.«

For tre dage siden talte B.T. med flere belgiske kilder, som fortalte, at den danske træner var i spil til cheftrænerposten, hvis John van den Brom blev fyret.

Det er han så blevet nu, og selvom forfremmelsen er midlertidig i første omgang, så er det bestemt ikke utænkeligt, at Glen Riddersholm kan overtage permanent.

49-årige Riddersholm har haft stor succes i dansk fodbold med mesterskab med FC Midtjylland og en pokaltriumf med Sønderjyske, hvor han blev fyret i sommer.