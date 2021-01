Fodboldspilleren Madeleine Wright blev fyret af sin klub Charlton i starten af december. Nu har hun så fundet en ny levevej.

En lang række atleter har allerede gjort det, og nu slutter endnu én sig til rækken.

Engelske Madeleine Wright ernærede sig til indtil for kort siden som fodboldspiller, men en række 'upassende' videoer kostede hende jobbet i Charlton. På videoerne kunne man blandt andet se hende køre sin Range Rover, mens hun drak champagne bag rattet.

I stedet afslører hun nu på Instagram, at hun har kastet sig over en anden form for indhold.

Wright optræder nemlig fremover på sitet OnlyFans, hvor man som bruger kan abbonere på letpåklædt indhold.

For 33 pund (cirka 270 kroner, red.) kan du få adgang til indholdet, skriver hun.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Madelene Wright (@madelene_wright)

Da Wright blev fyret af Charlton, rakte klubben også en hånd ud til hende, hvis hun havde brug for støtte.

»Som klub er vi skuffet over opførslen, som ikke repræsenterer den standard, vi stræber efter. Spilleren angrer og har nu forladt klubben. Klubben vil gerne gøre det klart, at selvom opførslen ikke er passende, så er spillernes velbefindende stadig vigtig for os. Derfor har hun stadig adgang til klubbens støtteorgan, hvis der er brug for det,« sagde en talsmand fra Charlton til The Sun.