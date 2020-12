Utroskab, fester og svært ved at overholde coronaritriktionerne.

Sådan har livet været for den 27-årige fodboldspiller Jese Rodriguez, og det har fået Paris Saint-Germain til at opsige hans fodboldkontrakt seks måneder før kontraktudløb.

Rodriguez blev først beskyldt for at have været sin kæreste, Aurah Ruiz, utro med hendes veninde, og i sidste måned blev han fotograferet på Gran Canaria, hvor han ignorerede de sociale distanceringsregler.

Som prikken over i'et havde han også glemt sit mundbind.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af AURA RUIZ (@aurah.ruiz)

I en offentlig erklæring fra klubben lyder det således:

'Paris Saint-Germain og Jese er enige om at opsige spillerens kontrakt, der udløber den 30. juni 2021. Han ankom til Paris i løbet af sommeren 2016. I den røde og blå trøje har Jese spiller 18 kampe og scoret to mål. Han har vundet et mesterskab i 2020, en Coupe de la Ligue i 2017 og et Champions League trofæ i 2017.'

'Paris Saint-Germain ønsker Jese det bedste i resten af ​​sin professionelle karriere.'

Rodriguez og hans kæreste Aurah Ruiz, gik fra hinanden i 2018, men forsonede sig igen kort efter. Og nu er den nok gal igen, da Rodriguez er blevet beskyldt for, at være utro med modellen Rocio Amar.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af ROCIO AMAR (@rocio_amar)

Hun lagde et lydklip op på sin Instagram-profil, hvor man kan høre Rodriguez kalde sin kæreste for 'skør' og 'kedelig'.

Rocio Amar har også fortalt om seksuelle møder med fodboldspilleren på en natklub i Madrid.

Rodriguez og Ruiz har sammen en lille søn på tre år.