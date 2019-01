Fodboldspilleren Nicki Bille er fortsat indlagt, efter han 1. juledag blev forsøgt dræbt i sin lejlighed i København.

Og ifølge B.T.s oplysninger er der ikke foreløbige udsigter til, at han bliver udskrevet fra hospitalet.

Nicki Bille er efter flere operationer nemlig fortsat hårdt medtaget, og derfor har lægerne endnu ikke sat en dato for, hvornår fodboldspilleren kan vende hjem igen.

Vis dette opslag på Instagram Jeg er så glad og taknemlig for jeg stadigvæk kan give dig disse kindkys den dag idag. Et opslag delt af MALOU MALENE S. 27/6 (@malousorensen) den 6. Jan, 2019 kl. 9.59 PST

Søndag dukkede det første billede af Nicki Bille fra hospitalet op. Her var det hans søster, der på Instagram delte et billede af de to fra hospitalssengen.

Det var den 25. december kort efter klokken 23, at fodboldspilleren blev forsøgt dræbt med et haglgevær i sin lejlighed på Sluseholmen. I den forbindelse blev han ramt af adskillige hagl i højre underarm.

B.T. har tidligere erfaret fra flere af hinanden uafhængige kilder, at skudskaden har været så alvorlig, at den 30-årige fodboldspiller risikerer at miste førligheden i armen. Det kæmpede lægerne for at undgå mellem jul og nytår, og Nicki Bille er blevet opereret i hvert fald to gange, erfarede B.T. efter jul. Resultatet af de operationer er ikke kendt.

En 30-årig mand med tilknytning til rockermiljøet og en 23-årige kvindelig model blev 2. juledag anholdt og senere løsladt igen. De er dog begge fortsat sigtede for forsøg på mandrab.

Foto: Claus Fisker Vis mere Foto: Claus Fisker

Lørdag blev den tredje formodede gerningsmand så anholdt i sagen, efter han i ni dage var eftersøgt. Manden, der ligesom de to andre er blevet nedlagt navneforbud imod, er blevet varetægtsfængslet indtil den 31. januar. Politiet mente nemlig, at han ellers kunne forstyrre politiets efterforskning af sagen.

B.T. har mandag været i kontakt med Københavns Politi, der ikke har nogen kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt, da den fortsat foregår for lukkede døre.

Nicki Bille flyttede tilbage til Danmark i sommer, hvor han skrev kontrakt med Lyngby Boldklub.

Den kontrakt blev dog revet over i slutningen af oktober, efter Nicki Bille havde truet en person med en luftpistol midt i København. Siden har den 30-årige fodboldspiller ikke været på kontrakt med en klub.