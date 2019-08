Fingrene væk. Niks pille. Drop det.

Så klar var beskeden fra Jürgen Klopp til Liverpool-spillerne for tre år siden. Der var tale om en gammel tradition, hvor spillerne rørte ved 'This is Anfield'-skiltet, der hænger i spillertunnellen, inden de løb på banen.

Men det fik tyskeren sat en konstant stopper for ved at forbyde det. Et forbud, der nu er ophævet.

»Jeg har sagt til mine spillere, de ikke skal røre skiltet, før de vinder noget. Det handler om respekt. Jeg rører det igen, når Liverpool har vundet noget,« sagde Jürgen Klopp dengang.

Liverpool vandt årets Champions League, og derfor er traditionen nu indført igen. Det afslører Gini Wijnaldum i et opslag på Twitter, hvor der for første gang i tre år er en hånd på det legendariske skilt.

'Bossen ville ikke lade os røre skiltet, før vi vandt et trofæ. Nu er det tid,' skriver Wijnaldum til billedet, som kan ses i bunden af artiklen.

Det ikoniske skilt blev sat op tilbage i 1974, og det blev hurtigt en tradition for spillerne at smække lappen op på det, inden de gik på banen. En tradition, der holdt ved lige indtil 2016, hvor Jürgen Klopp satte en - midlertidig - stopper for det med sit forbud.

Et forbud, der endegyldigt blev ophævet fredag aften, da de rødklædte gik på banen mod Norwich, hvor Georginio Wijnaldum og klubbens anfører Jordan Henderson lagde hånden på skiltet i spillertunnellen inden kampen, som Liverpool vandt med 4-1.