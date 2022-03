Om under fire måneder kan Anders Dreyer og Oliver Abildgaard, der til dagligt spiller i den russiske klub Rubin Kazan, igen stå i en situation, hvor de bor og spiller i et land, der er i krig med Ukraine.

Mandag meddelte Det Internationale Fodboldforbund (FIFA), at udenlandske spillere i russiske klubber kan vælge at få suspenderet deres kontrakter frem til 30. juni.

Men hvad der skal ske efter sæsonen, og om spillerne skal tilbage til Rusland, vides endnu ikke.

»Som det ser ud lige nu, så er det en suspendering frem til sommer, og så tager man en status derfra. Vi havde også gerne set, at de kunne få lov til at rejse straks og ikke skulle vente helt frem til 10. marts. Vi kan ikke rigtig se, at det giver mening at skulle vente på det,« siger direktør i Spillerforeningen, Michael Sahl Hansen, til B.T.

Vælger Dreyer og Abildgaard at få suspenderet deres kontrakter, får de ikke løn fra Rubin Kazan, og det kan være svært at finde et nyt sted på så kort en kontrakt efter et lukket transfervindue.

»Det er jo dygtige spillere, men det er ikke et godt tidspunkt at skulle finde et nyt sted at spille,« siger Michael Sahl Hansen.

Som det ser ud nu, er Dreyer og Abildgaard fortsat på kontrakt i Rubin Kazan, men om de får løn, hvis de vælger ikke at få suspenderet deres kontrakter er ikke selvskrevet.

»Det vil nok afhænge af, hvilken måde det bliver løst på, og hvordan det kommer til at fungere i Rusland, i forhold til om rækken bliver suspenderet. Der er stadig nogle usikkerhedsfaktorer,« siger Michael Sahl Hansen.

»Transportmulighederne ud af Rusland indskrænkes dag for dag, og derfor mener vi, at spillerne skulle have mulighed for at rejse straks uden forudgående aftale. Der kan komme et voldsomt stort pres på spillerne i de kommende dage, hvis der er klubber, der vil forsøge at modarbejde en suspendering af kontrakter,« siger direktøren til Spillerforeningens egen hjemmeside.

En midlertidig aftale med en ny klub skal være på plads senest 7. april, og klubberne har maksimalt mulighed for at skrive kontrakt med to spillere fra den russiske eller ukrainske liga.