Kasper Schmeichel har været til møde på manager Claude Puels kontor til en kærlig samtale.

Det sker efter, at den landsholdsmålmands far, Peter Schmeichel, tidligere i februar fortalte, at Schmeichel junior vil afprøve sig i en større klub end Leicester City.

Men flere medier skriver, at Kasper Schmeichel stadig er glad for at være i klubben. Udmeldingen kommer på baggrund af føromtalte møde og kritik.

»Jeg har haft en diskussion med Kasper. Ikke kun om denne situation, men om forskellige ting,« siger Claude Puel ifølge blandt andre The Sun og Leicester Mercury.

Peter Schmeichel sparkede til rygterne om sin søns fremtid, men det var efter alt at dømme mod Kasper Schmeichels vilje Reuters/Matthew Childs Foto: MATTHEW CHILDS Vis mere Peter Schmeichel sparkede til rygterne om sin søns fremtid, men det var efter alt at dømme mod Kasper Schmeichels vilje Reuters/Matthew Childs Foto: MATTHEW CHILDS

»Kasper er glad for at spille i Leicester, og han har for få måneder siden forlænget sin kontrakt. Han forstår projektet og dét, vi prøver at sætte i stand. Det er det vigtigste for os,« fortsætter Claude Puel.

Peter Schmeichel hentydede kraftigt, at Claude Puel ikke er manden, der kan føre Leicester til storhed.

»Når de får styr på det hele, og jeg lader det være op til jer at fortolke, hvad det betyder, men når de får det, er det ikke en dårlig klub. De har gode spillere, men de har bare ikke manageren, der kan få det frem i dem. Når de får styr på det, er de en klub der burde ligge som nummer fem til otte,« sagde Peter Schmeichel.

Men Claude Puel nægter at gå ind i en ordkrig.

»Jeg vil ikke kommentere på folk udefra. Det er ikke min bekymring. Jeg har en masse respekt for den tidligere spiller og hans karriere, men jeg kender ikke Peter (Schmeichel, red.) personligt,« slutter Puel.

Kasper Schmeichel har for nylig underskrevet en ny fem-årig kontrakt, som giver ham en svimlende indtjening på omkring 850.000 danske kroner om ugen.

Leicester ligger for indeværende på en 12. plads i Premier League.

Kasper Schmeichel er 32 år gammel og har spillet i Leicester siden 2011, hvor han skiftede fra Leeds. Med Leicester vandt han det uforglemmelige mesterskab i 2016, som overraskede hele fodboldverden.