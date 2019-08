Tilbage i januar måned skiftede Pierre Kanstrup AGF ud med tyrkiske Erzurum BB. Men han kunne ikke forhindre holdet i at rykke ud af den bedste tyrkiske række,

Nu er han tilbage i Skandinavien.

Den 30-årige midstopper har nu lavet en kontrakt med Vålerenga fra den bedste norske række.

Pierre Kanstrup udtaler til Vålerengas hjemmside, at han føler, at han kan bidrage med blandt andet sine lederegenskaber:

»Jeg er en spiller med erfaring. Jeg er god til at placere mig på banen, og jeg håber, at jeg kan bidrage med mine lederegenskaber og på den måde hjælpe Vålerenga med at nå deres mål for sæsonen.«

Kanstrup fortæller ydermere at han glæder sig til at komme i gang:

»Vålerenga er en stor klub i Norge, og de har de bedste fans i Norge, som jeg glæder mig enormt meget til at opleve. Jeg glæder mig bare til at komme i gang.«

Den sportslige leder i Vålerenga, Jørgen Ingebritsen, er også godt tilfreds med tilgangen af Pierre Kanstrup, fortæller han til klubbens hjemmeside:

Vi ønsker midtstopper Pierre Kanstrup velkommen til Vålerenga! #OslosStolthethttps://t.co/WfU1WGTBU6 — Vålerenga Fotball (@ValerengaOslo) August 12, 2019

»Vi har været på jagt efter en midtstopper. Så vi er meget glad for at have fået en erfaren spiller i Pierre Kanstrup. Han har mange års erfaring i Superligaen og som kaptajn, og vi tror på, at han kan hjælpe klubben med at nå dens mål i denne sæson.«

Pierre Kanstrup fik i samarbejde med sin tidligere tyrkiske klub, Erzurum BB, ophævet sin kontrakt, og han har nu underskrevet en kontrakt med Vålerenga for resten af 2019. Han nåede at spille 14 kampe i den bedste tyrkiske række for Erzurum BB.

Vålerenga er lige nu placeret på sjettepladsen i Eliteserien.

Kanstrup kan allerede få debut på onsdag, når Vålerenga møder Stabæk i den bedste række i Norge.