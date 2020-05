Både EM og Tour de France kommer til Danmark i 2021.

Det står klart, efter de involverede parter havde indkaldt til pressemøde torsdag aften.

Her havde parter som ASO, UEFA, Københavns Kommune og DBU forhandlet en aftale på plads, så begge begivenheder nu afholdes i København i sommeren 2021.

Men aftalen har ikke været helt uden omkostninger for de involverede parter. Der er nemlig blevet indgået store kompromisser, slog Københavns overborgmester, Frank Jensen, fast på pressemødet:

Københavns overborgmester, Frank Jensen, DBU's formand, Jesper Møller, formand for Parken Sport & Entertainment, Bo Rygaard, og kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune, Franciska Rosenkilde, på pressemødet

»Vi har selvfølgelig måttet flytte os på nogle punkter. Blandt andet på de områder, der var beregnet til EM-fans. Her tænker jeg især på storskærms-arrangementerne på Ofelia Plads.«

For danske fodboldfans kommer det til at betyde, at når de fire EM-kampe er blevet afviklet i Parken, skal der gøres plads til Tour de France, og derfor vil der ikke være EM-fanzoner flere af de førnævnte steder i København i den periode, hvor verdens største cykelløb bliver kørt i Danmark.

»Både på Ofelia Plads, Kongens Nytorv og Rådhuspladsen skal der i stedet gøre plads til Tour de France i de dage, løbet bliver kørt. Det er primært her, vi har måttet gå på kompromis,« siger Frank Jensen, der bliver bakket op af formand for DBU, Jesper Møller:

»Forskellen fra den oprindelige plan vil være, at når Touren kommer, vil fokus være på dét fra Københavns side. Aktiviteterene på de førnævnte steder kan vi ikke gennemføre i de dage, og derfor kommer vi til at mangle nogle indtægter på den front.«

De manglende indtægter kommer da også til at få en betydning for det budget, DBU havde lagt for afvikling af EM-slutrunden. Også selv om der i forvejen var afsat en pulje på hele 15 millioner kroner til at dække et økonomisk tab i en nødsituation som denne, hele verden oplever lige nu på grund af coronavirussen.

»Jeg tror, vi får et lille minus på det, og det må vi så leve med. Det er det sportslige, vi har haft mest fokus på i disse forhandlinger,« siger Jesper Møller.

Derudover forklarer begge parter også, at ASO, der arrangerer Tour de France og har haft eneretten på København i sommeren 2021, har måttet bøje sig for at få aftalen til at gå op.

»ASO kunne have sagt nej, hvis de ville, da København som by havde forpligtet sig på et 100-dages program. Men de har virkelig bidraget til, det her skulle lykkes,« forklarer Frank Jensen og tilføjer, at selv hvis den sidste EM-kamp, der er programsat til 28. juni, skulle blive rykket på grund af ekstremt vejr, vil det ikke betyde noget for afviklingen af Tour de France-starten i København:

En aftale er faldet på plads - og dermed kan danskerne opleve Christian Eriksen og co. på hjemmebane til EM næste år.

»ASO har et ønske om at få den opmærksomhed, de skal have. Det har vi fået begge parter til at samarbejde om. Der bliver ikke spillet nogen kampe efter 30. juni, har jeg fået lovning på af UEFA, da de ikke kan flytte den længere end én dag.«

Ifølge både Jesper Møller og Frank Jensen har det aldrig været et valg mellem enten fodbold eller cykling. Målet med forhandlingerne har har hele tiden været at afvikle begge begivenheder i sommeren 2021 i København.

Efter planen skal EM-slutrunden næste år spilles fra 11. juni til 11. juli.

Tour de France afvikles næste år fra 2. juli til 25. juli.