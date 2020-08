Ridder af Dannebrog. Det er den fine titel, Åge Hareide nu kan smykke sig med.

»Jeg havde ikke set den komme. Det må jeg indrømme. Det er en meget stor ære, og det er noget, som jeg er meget glad og stolt over,« siger den tidligere landstræner fredag, da B.T. fanger ham over telefonen.

Den 66-årige nordmand har fået stor ros for sine resultater som dansk landstræner. Nu føler han ligeledes, at han har fået som fortjent.

»Jeg synes, jeg har fået min del nu. Det er en stor anerkendelse. Men det er ikke kun min fortjeneste. Det er også en anerkendelse til alle spillerne, der har leveret på et højt niveau i løbet af min tid.«

Åge Hareide er ridder af Dannebrog.

Åge Hareide har boet i Danmark, mens han har været dansk landstræner, men nu er han tilbage i Norge, hvor han skal være cheftræner for storklubben Rosenborg.

Forholdet til Danmark var en af årsagerne til, at nordmanden blev rørt til tårer, da han fik den glædelige nyhed torsdag eftermiddag til en reception i Norge.

»Danmark vil altid være i mit hjerte, og min tid i landet har været fantastisk. Jeg vil aldrig glemme, hvad Danmark har givet mig som menneske og træner. Det er klart, at man bliver rørt – det er en stor ting.«

»Og så er det altid dejligt, når man bliver belønnet for sit arbejde. Det er bare en stor ære at være en af dem, der er ridder af Dannebrog. Det synes jeg virkelig.«

Der er heller ingen tvivl om, at Åge Hareide leverede flotte resultater i sin tid som dansk landstræner. Han kvalificerede holdet til VM i Rusland i 2018, mens han ligeledes har kvalificeret holdet til det udskudte EM, hvor landsholdet næste år spiller alle sine tre gruppekampe på hjemmebanen i Parken. I Rusland røg Danmark i 2018 ud i 1/8-finalen efter et nederlag til Kroatien efter straffesparkskonkurrence.

Resultaterne på banen har medført et tæt forhold til nogle af spillerne. Hareide har tidligere kaldt dem venner for livet.

»Jeg har faktisk ikke snakket med nogen af spillerne i et stykke tid, fordi der har været meget at se til. Det er måske på tide, at jeg sender en sms og hører, hvordan det går.«

Guðmundur Guðmundsson, der vandt OL med håndboldherrerne i 2016, og Michael Laudrup er andre sportsfolk, der er slået til ridder af Dannebrog. Åge Hareide er dermed kommet i fornemt selskab.

Foto: Ørn E. Borgen Vis mere Foto: Ørn E. Borgen

Den tidligere danske landsholdstræner siger afsluttende, at han ikke ved, hvem der har besluttet, at han skulle være ridder af Dannebrog, eller om DBU har haft en finger med i spillet.

»Man kan godt kalde det et slags plaster på såret, men om DBU har spillet en rolle, det har jeg ingen idé om. Hvis det er tilfældet, så skal de have en stor tak.«

Åge Hareide har gennemgået en operation i knæet, siden han stoppede som Danmarks landstræner, og han brugte coronakrisen hjemme i Norge med familien.

Nu er helt ovenpå igen og klar til nye udfordringer.