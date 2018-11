Kasper Dolberg kom noget uventet i vælten på en ny måde, da han fredag aften var centrum for en af de mest dramatiske episode i Nations League-sejren over Wales.

Her gik den unge Ajax-angriber hårdt til Ethan Ampadu, der havnede i en reklamebande, og kort efter var der så gengæld fra Ampadu, der med fuldt overlæg hoppede hårdt ind i Dolberg og sendte ham i græsset.

»Jeg mener først og fremmest, at han blev snigmyrdet. Du kan ikke skubbe en sådan ind i banden,« siger Wales-anfører Ashley Williams ifølge Daily Mail og roser den 18-årige Ampadu for sin opførsel.

»Det var fantastisk. Det var perfekt. Han tabte ikke sit hoved. De gik lidt til os, og vi gik lidt til dem,« siger Ashley Williams.

Kasper Dolberg kort efter sin duel med Ethan Ampadu, der ligger i baggrunden.

Episoden mellem Ethan Ampadu og Kasper Dolberg fik sindene i kog hos danskerne, der mente, at Ethan Ampadu var gået over stregen med sin hævnagt på Kasper Dolberg.

Men også her roser Wales-kaptajnen sit hold.

»Jeg mener bare, at når du først prøver at snyde nogen så mange gange og så forsøger at gøre indflydelse på dommeren, så gør vi noget ved det. Det var rart at se drengene stå op for hinanden - og de unge drenge passe på sig selv,« siger Ashley Williams.

Det hjalp dog ikke meget for Wales at passe på hinanden, for det var Kasper Dolberg og co., der efterfølgende kunne juble. Danmark vandt kampen 2-1 og sikrede oprykning til det bedste lag i Nations League.