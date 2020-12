Det har været et par heftige dage for Marcus Thuram.

Efter den 23-årige Borussia Mönchengladbach-spiller i weekenden modtog et rødt kort for at spytte Hoffenheims Stefan Posch i ansigtet, fik han mandag en bøde på hele 1,1 millioner kroner.

Men den unge franskmand er dog ikke 'kun' sluppet med en karantæne og en millionbøde efter weekendens spytklat.

På de sociale medier er Thurams opførsel nemlig blevet lagt for had af rasende fodboldfans.

Hoffenheim-forsvarer Stefan Posch (til venstre) og Marcus Thuram (til højre) kom op at skændes under dagens opgør. Foto: MARIUS BECKER

Det er især på Twitter, at de mange fan-kommentarer har bredt sig de seneste dage, hvor Thuram ikke ligefrem får pæne ord med på vejen.

Her er det primært fodboldfans, der raser over hans handling midt i en i forvejen svær corona-tid.

Helt konkret mener de glødende Twitter-brugere, at han bør udelukkes fra fodbold på grund af sit corona-opførsel.

Du kan se et udpluk af kommentarerne herunder:

'Wow, at spytte en modstander i ansigtet er uacceptabelt. Det er jo nærmest kriminelt i disse tider.'

'Der er en virus i omløb. Han skal jo nærmest bandlyses fra fodbold.'

'At gøre det her midt i en pandemi burde jo koste mindst 10 karantænedage.'

'Han burde blive udelukket fra resten af sæsonen.'

Marcus Thuram fik det rødt kort for at spytte sin modstander i ansigtet. Foto: SASCHA STEINBACH / POOL

Gladbachs sportsdirektør, Max Eberl, har efter weekendens episode været ude og kommentere på Thurams opførsel, som angriberen i øvrigt allerede har undskyldt for til klubledelsen.

»Marcus er knust, og han har forsikret mig for, at han ikke spyttede på Stefan Posch med vilje. Han fortalte, at Stefan Posch midt i en diskussion bandede på fransk adskillige gange, hvorfor han ufrivilligt spyttede på grund af de mange ord, og fordi han var oppe at køre,« siger Eberl til klubbens hjemmeside.

Episoden skete i det 77. minut i lørdagens Bundesliga-opgør, da de to spillere Stefan Posch og Marcus Thuram kom op at skændes.

Skænderiet eskalerede pludseligt, hvorefter sidstnævnte valgte at spytte Hoffenheim-spilleren direkte i ansigtet. Tv-billeder afslørede franskmanden, og dommer Frank Willenborg havde efterfølgende intet andet valg end at udvise angriberen.

Marcus Thuram er søn af den franske fodboldlegende Lilian Thuram, der blandt andet vandt VM med det franske landshold.

