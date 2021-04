Den norske klub Strømsgodset har fundet de foreløbige afløsere for den danske træner Henrik Pedersen, der stoppede før weekenden efter beskyldninger om racistiske ytringer.

Afløseren er en gammel kending af klubben i skikkelse af nordmanden Bjørn Petter Ingebretsen samt klubbens nuværende assistent Håkon Wibe-Lund.

Bjørn Petter Ingebretsen har i to omgange stået i spidsen for Strømsgodset, og han er ikke imponeret af, hvordan klubben har taget sig ud i medierne i den seneste tid.

»For mig, der ser det udefra, er Strømsgodset nu en klovneklub. Det er det, vi må tage fat i. Samle det hele og samle spillerne,« siger han mandag ifølge TV 2 Norge.

Spillerne fik i sidste ende væltet danske Henrik Pedersen som træner. (Foto: Ole Berg-Rusten / NTB) Foto: Ole Berg-Rusten Vis mere Spillerne fik i sidste ende væltet danske Henrik Pedersen som træner. (Foto: Ole Berg-Rusten / NTB) Foto: Ole Berg-Rusten

Bjørn Petter Ingebretsen forklarer, at han hurtigt vil få bragt orden i truppen, som har lidt stor intern skade efter de voldsomme beskyldninger mod danske Henrik Pedersen, der ifølge en række anonyme spillere havde talt nedsættende til flere af klubbens mørke spillere.

»Jeg har et møde med hver enkelt spiller, hvor vi finder ud af, hvad de har at sige, hvilket ståsted de har, og hvad de hver især kan bidrage med. Vi er afhængige af alle. Det er en hård situation for klubben,« forklarer Bjørn Petter Ingebretsen.

Det skal dog understreges, at Henrik Pedersen holder fast i, at han ikke har opført sig racistisk over for nogle spillere i Strømsgodset.

Og at han er stærkt kritisk over for hele forløbet og sin afsked.

Danskerens assistent Håkon Wibe-Lund, som nu skal styre holdet med Bjørn Petter Ingebretsen, fortæller, at han har haft det svært, mens sagen mod den danske træner rasede i klubben.

»Personligt har det været meget hårdt. Jeg har set mennesker blive revet i stykker, og den klub, jeg holder af, have store smerter,« siger Wibe-Lund også til TV 2 Norge.