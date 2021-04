Den norske fodboldklub Strømsgodset sender sagen om den tidligere træner Henrik Pedersen videre til det norske fodboldforbund (NFF).

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Bestyrelsen i Strømsgodset mener, at der nu er grund til at konkludere, at Henrik Pedersen har udvist en uacceptabel opførsel, lyder det i en pressemeddelelse:

»Undersøgelserne giver bestyrelsen grundlag til at konkludere, at klubbens tidligere træner har brugt uacceptable ord og udtryk, der er i modstrid med klubbens nultolerance over for enhver form for diskrimination og chikane.«

Den norske klub skriver videre, at de anvendte ord og udtryk kan være i konflikt med det norske sportsforbund (NIF) samt det norske fodboldforbund.

Efter at have modtaget Strømsgodsets beslutning, har Henrik Pedersens advokat Erik Flågan udsendt en officiel udmelding på vegne af sin klient:

»Vi tager bestyrelsens konklusion til efterretning, men vi er uenige i bestyrelsens vurdering af, at der er grundlag for en sådan konklusion. Vi ved kun lidt om, hvad efterforskerne har gjort, hvem de har talt med, om de har fulgt op på vores anbefalinger, og hvorfor de tilsyneladende ikke har sat udsagn fra Henrik Pedersen i en ordentlig sammenhæng.«

»Henrik Pedersen har eftertrykkeligt udtrykt sin nultolerance over for enhver form for fordomme eller diskrimination af hudfarve, etnicitet, køn, orientering eller religiøs overbevisning. Men han erkender, at nogle ord og udtryk, han har brugt, måske er blevet opfattet på en anden måde, end han havde til hensigt,« fortsætter advokaten.

Sagen om Henrik Pedersen nåede offentligheden, da flere norske medier i begyndelsen af april skrev, at danskeren var blevet beskyldt for racisme af syv anonyme spillere.

Den danske træner afviste prompte, at han skulle være kommet med diskriminerende udsagn. Alligevel blev han enig med klubben om at stoppe samarbejdet.

Kort efter meddelte klubben desuden, at også bestyrelsesformand Ivar Strømsjordet og daglig leder Dag Lindseth Andersen trak sig fra deres poster.

Henrik Pedersen ønsker ikke at udtale sig yderligere i sagen. B.T. forsøger derfor at få en kommentar fra Erik Flågan.