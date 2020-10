130 sting i ansigtet, en smadret kæbe, kun en sølle tand tilbage i munden, en beskadiget gane, lammede stemmebånd og en slem hjernerystelse.

Det var nogle af skaderne, som hovedpersonen i en af cykelhistoriens helt grimme styrt fik for to måneder siden.

Nu giver cykelrytteren Fabio Jakobsen en opdatering om sin situation, som har været ganske kritisk, og som kommer til at få følger i månederne frem.

»De sidste to måneder har været domineret af at komme tilbage på fode og helingsprocessen. Først og fremmest skulle jeg komme mig over min hjernerystelse og de andre skrammer og skader,« siger Jakobsen, som takker lægerne og sygeplejerskerne, som har taget sig af ham.

Derudover fortæller han om de omfattende operationer, der fortsat venter ham. Her skal knogler flyttes fra hans hofteskål til ansigtet, hvor der mangler 'en masse' knogle. Herefter skal han have indsat tandimplantater.

»Den 8. oktober skal jeg opereres for at genskabe min mund og ansigt (...) det kommer til at tage flere måneder at komme mig over det.«

Det var i begyndelsen af august, at den hollandske cykelprofil i en hidsig spurt i Polen Rundt blev puffet ud i banden af sin landsmand Dylan Groenewegen, så Jakobsen i høj fart fløj ind i metalafspærringerne med hovedet først.

Deceunick-Quick-Step-rytteren blev efterfølgende hastet til et nærtliggende hospital i kritisk tilstand.