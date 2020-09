Manchester City-stjernen Phil Foden lægger sig nu fladt ned, efter han sammen med Manchester United-profilen Mason Greenwood dummede sig på Island.

Her inviterede de to unge spillere to islandske kvinder op på værelset efter landskampen mod Island. Og det var et klokkeklart brud på de corona-regler, der hersker på vulkanøen.



Som konsekvens er de to spillere blevet sendt hjem efter deres fejltrin.

Og nu siger Foden så undskyld på Twitter.

pic.twitter.com/2ECUcTYnaK — Phil Foden (@PhilFoden) September 7, 2020

»Jeg vil gerne sige undskyld til Gareth Southgate, til mine landsholdskammerater, til staben, til fansene og også til min klub og min familie. Da jeg blev udtaget af Gareth, var min første reaktion en utrolig stolthed. At trække trøjen over hovedet i min landsholdsdebut var et privilegie

»Jeg er en ung spiller med meget at lære, men jeg er klar over det store ansvar, jeg har, når jeg repræsenterer Manchester City og England. I denne situation traf jeg en dårlig beslutning og gjorde ikke, hvad der blev forventet af mig.«

»Jeg brød covid-19-protokollen, der var sat i værk for at beskytte mig og mine landsholdskammerater. Som konsekvens kan jeg ikke rejse med holdet til Danmark, og det gør ondt. Jeg vil få en værdifuld lærestreg af min fejl, og jeg ønsker Gareth og holdet held og lykke.«

Danmark og England møder hinanden i Nations League-opgøret tirsdag aften, der spilles 20.45.



England vandt kampen på Island med 1-0, mens Danmark tabte 0-2 i Parken til Belgien.