Maurizio Sarri er færdig som Juventus-træner. Det bekræfter klubben selv i en pressemeddelelse.

Det samlede Champions League-nederlag til Lyon viste sig at være den sidste dråbe.

Sarri formåede at vinde mesterskabet i sin første sæson, men der har ofte været kritik af spillet. Dermed holdt han kun i storklubben i lidt over et år.

»Klubben vil gerne takke træneren for at have skrevet en ny side i klubbens historie med det niende mesterskab i streg, hvilket var kulminationen på en personlig rejse, der førte ham op igennem de italienske rækker,« skriver Juventus i en ultrakort meddelelse, hvor der hverken er citater fra Sarri eller klubbens ledelse.

Official | Maurizio Sarri relieved of his duties.

Sarri blev ansat i sommeren 2019 på en treårig aftale. Og den får han altså ikke lov til at fuldføre.

Sarri kom til Juventus, efter han ligeledes kun holdt ét år i engelske Chelsea. Inden da havde han stået i spidsen for Napoli i tre sæsoner, hvor han for alvor fik sit gennembrud som toptræner.

Sky Italia skriver, at der kan komme flere fyringer i klubben. Fodbolddirektør Fabio Paratici er angiveligt også på vej ud af klubben.

Det er da heller ikke lang snor, Sarri har fået. Det er kun én uge, siden Juventus i sikker stil sikrede sig mesterskabet. I løbet af sæsonen har Sarri modtaget heftig kritik, men det er ikke noget, der har gået ham på. For han ved, han kan være lidt besværlig.

»Jeg er nok et røvhul over for nogle mennesker. Det er jeg ikke specielt interesseret i,« sagde han tidligere på sommeren omkring kritikken af ham.

Den tidligere Tottenham-manager Mauricio Pochettino er allerede blevet nævnt som en mulig afløser af flere italienske medier. Og ifølge Sport Italia har Juventus-præsident Andrea Agnelli allerede kontaktet Pochettino og tilbudt ham trænerjobbet i Torino-klubben.

Den argentinske manager har været ledig, siden han blev fyret i Tottenham i efteråret 2019. Indtil videre er han blevet sat i forbindelse med adskillige managerjobs, men nu kan der være en direkte vej ledig for at komme tilbage på øverste fodboldhylde.

Juventus missede avancementet til kvartfinalerne i Champions League, da man ikke formåede at vende 0-1-nederlaget til Lyon fra den første kamp. Godt nok vandt man 2-1 på hjemmebane fredag aften, men Lyon sikrede sig pladsen videre på reglen om udebanemål.

Undervejs blev der dømt to tvivlsomme straffespark – ét til hver – som Cristiano Ronaldo og Memphis Depay scorede på for henholdsvis Juventus og Lyon. Ronaldo kom på tavlen igen med kampens sidste mål til 2-1.

Men lige lidt hjalp det for italienerne. Og for Sarri, der nu er arbejdsløs.