PSG-stjernen Kylian Mbappé skyder med skarpt mod Manchester City, efter at de lørdag blev kylet ud af Champions League af Lyon.

'Farmers league' er de gloser, som PSG-stjernen Kylian Mbappé valgte at bruge på Twitter efter kampen, som Lyon vandt med 3-1. Han runder tweetet af med en klovne-smiley.

Udtrykket 'farmers league' bruges ofte af især engelske fodboldfans om netop den franske liga, som en hentydning til holdenes manglende meritter i europæisk sammenhæng de senere år, hvor de både økonomisk og sportsligt halter efter de andre store ligaer.

Den manglende kvalitet i ligaen afspejles især af PSG's dominans. De har vundet mesterskabet i syv ud af de seneste otte sæsoner, og det er mere reglen end undtagelsen, at de dræber spændingen tidligt i sæsonen.

FARMERS LEAGUE



@OL — Kylian Mbappé (@KMbappe) August 15, 2020

Derfor skal Mbappé's tweet nok tolkes som svar på tiltale og en stikpille af de lidt større, da der efter lørdagens kamp fortsat er to franske hold tilbage, mens alle hold fra Premier League og La Liga er elimineret.

Han er dog ikke den eneste, der er ude med riven. Den tidligere Manchester United-spiller Memphis Depay, som nu spiller for netop Lyon, bakker Mbappé's tweet op med ordene 'tal til dem bror.'

Memphis Depay forlod det engelske med et sløjt eftermæle, da han slet ikke levede op til forventningerne og ofte var meget udskældt hos Manchester United.

Lyon er dog heller ikke bleg for at byde ind. Klubbens engelske Twitter-profil smed ligeledes et billede op med en stikpille, der hentyder til samme reference, som Mbappé gør.

No farmers here #UCL pic.twitter.com/2d7Ij6EUNL — OL English (@OL_English) August 15, 2020

Lyon er med sejren klar til semifinalen i Champions League. De møder Bayern München på onsdag, der besejrede FC Barcelona med hele 8-2. Den anden semifinale står mellem PSG og RB Leipzig.