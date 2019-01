Den danske fodboldspiller Nadia Nadim fortsætter karrieren i den franske klub Paris Saint-Germain. Stjerneangriberens kontrakt løber frem til sommer, oplyser den franske storklub.

Nadia Nadim fik i december ophævet sin kontrakt med Manchester City, hvor hun nåede at spille i et år.

»Jeg er meget glad for at skifte til PSG. Det er en stor klub, som jeg ønsker at vinde mange titler med,« siger Nadia Nadim.

»Nadia er en dygtig angriber, som vi er glade for at have resten af sæsonen,« siger Bruno Cheyrou, som er chef for PSG's kvindehold.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Nadia Nadim (@nadi9nadim) den 3. Jan, 2019

Nadim, der onsdag fyldte 31 år, er noteret for 85 landskampe for Danmark, hvori det er blevet til 29 mål. Hun nåede med skiftet til PSG blot et enkelt år hos Manchester City. Hun kom til klubben i januar og har scoret otte mål i alle turneringer.

Nadia Nadim fik ellers en drømmestart på karrieren i den engelske topklub, da hun scorede i sin debut mod Reading.

Siden gik det ned ad bakke, og Nadia krævede i juli et skifte væk fra Manchester City, blot syv måneder efter hun var ankommet, fordi hun aldrig havde følt sig hjemme. Måneden efter accepterede hun så, at klubben ikke ville lade hende smutte. Men nu har hun fundet en ny klub frem til sommer.

Nadia Nadim var en vigtig del af landsholdets succesfulde EM-slutrunde i 2017, hvor holdet spillede sig hele vejen til finalen.