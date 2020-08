Kamil Wilczeks skifte til FC København har bragt sindene i kog hos Brøndbys fans.

Nu opfordrer en fangruppering alle fans med ejendele, der har med Wilczek at gøre, til at samles torsdag aften. Det skriver fangrupperingen Sydsiden på deres Instagram.

Det angives ikke præcist, hvad der skal ske med Wilczek-effekterne, men tidligere på dagen har flere Brøndby-fans på sociale medier postet billeder og video af Brøndby-trøjer med Wilczeks navn, som enten brændes eller smides ud.

Billedet fra Sydsiden blev slået op som en såkaldt 'story', men blev hurtigt taget ned igen. Efterfølgende har de slået en ny op, hvori der blot står 'Brøndby Stadion kl. 19'.

Københavns Vestegns Politi beretter, at man allerede er bekendt med tippet, og at de har fokus på det i aften. B.T. har også været i kontakt med Brøndby, som ingen kommentarer har.

Den tidligere topscorer og anfører i Brøndby Kamil Wilczek har lavet det, som oftest betegnes som 'det forbudte skifte'. FCK og Brøndby er ærkerivaler, og dermed tilføjes Kamil Wilczek en liste af spillere, som også har foretaget skiftet, herunder Brian Laudrup og Peter Møller.

Kamil Wilczek udtaler, 'at han forstår fansenes frustrationer, men at de også må forsøge at sætte sig ind i hans situation'. Han ønsker en sidste chance for at spille europæisk fodbold og vinde titler.

Det virker ikke til, at der er meget forståelse at hente fra Brøndbys fans. Sydsiden har nemlig også slået et billede op på profilen, hvor de stiller spørgsmålstegn ved Kamil Wilczeks loyalitet.

Kamil Wilczek havde sin første træning med FCK i dag, men er ikke spilleberettiget for FCK i den kommende Europa League-kamp mod Manchester United.

Han kan først registreres til næste sæson og må derfor væbne sig med tålmodighed, inden han kan spille kamp for løverne.