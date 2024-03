50 dage i trænersædet var nok for Lyngby Boldklub til at vurdere, at Magne Hoseth skulle have sparket fra De Kongeblå.

Således er en vaskeægte bombe sprunget under den norske cheftræner, efter Lyngby fredag har meldt ud, at man afbryder samarbejdet med den ellers nyligt ansatte Hoseth med det samme.

Som de fleste andre danske fodboldfans er B.T.s fodboldkommentator, Lasse Vøge, højst overrasket over fyringen, som, han mener, må have rod i slemme bekymringer på ledelsesgangene.

»Der er selvsagt meget, vi endnu ikke ved – og det er farligt at drage hurtige konklusioner. Men der må have været bimlende faresignaler i hverdagen, som må have fået ledelsen til at ligge vågen om natten,« indleder Vøge og fortsætter:

Magne Hoseth tabte sine to eneste kampe ved roret i Lyngby. Foto: Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix Vis mere Magne Hoseth tabte sine to eneste kampe ved roret i Lyngby. Foto: Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

»For selvom Hoseth er startet med to nederlag, har det ikke været præstationer med fyringspotentiale.«

Klubben forklarer selv på sin hjemmeside den pludselige fyring med manglende opbakning til Hoseth fra både spillertruppen og den øvrige trænerstab.

De oplyser desuden, at man meget tidligt har fået indikationer af åbenlyse mangler i både kommunikation og tydelighed, som ikke har givet dem andre muligheder, end at smide nordmanden på porten.

Lyngby skriver selv, at det intet har med resultaterne i Hoseths to første kampe at gøre, men ifølge Vøge må en del af årsagen også være, at nedrykningsstregen nærmer sig med faretruende hast.

»Man må have vurderet, at der var så stort et problem i matchet, at hvis ikke man handlede nu, ville man synke så dybt ned i nedrykningskampen, at man om en måned ville have svært ved at kæmpe sig op igen. Rettidig omhu, som man siger,« lyder det fra B.T.s fodboldkommentator.

I Lyngby er man bevidste om, at beslutningen mildt sagt ser underlig ud udefra, og man håber, at 'fodbold-Danmark ikke slagter dem'.

I Vøges øjne er det heller ikke ligefrem indikationer på en rosenrød situation.

»Billedet er bestemt ikke kønt. Lyngby har købt en succesfuld træner fri og fyrer ham efter to kampe. Der må være nogle, der sidder med røde ører ude i 2800,« siger han.

I Hoseths indledende to kampe ved roret i Lyngby er det blevet til et 3-2-nederlag mod rivalerne fra FC Nordsjælland, mens man senest tabte 1-0 mod Randers.