Det har sendt chokbølger gennem fodboldverdenen, at Manchester United-ikonet Sir Alex Ferguson lørdag blev opereret for en hjerneblødning.

Men nu er der godt nyt om den tidligere mangeårige succesmanager i storklubben.

Ifølge Daily Mail er Ferguson ude af koma og viser tidlige positive tegn på, at operationen har været vellykket.

Foto: ANDREW YATES Foto: ANDREW YATES

Den 76-årige skotte er fortsat indlagt på intensivafdelingen på Salford Royal Hospital, men han kan sidde op og tale med familie og venner. Det ventes dog, at det kan blive en lang kamp at få Ferguson for alvor på fode igen.

Oplysninger er hverken bekræftet af Fergusons familie eller Manchester United.

Se indslag om Ferguson fra 2011, hvor han vandt sit sidste mesterskab med United, øverst

Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

Sir Alex Ferguson, der stod i spidsen for Manchester United igennem 27 år, blev lørdag morgen hastet fra sit hjem i Cheshire til hospitalet i Macclesfield. Her blev han senere opereret for den hjerneblødning, der havde bragt ham i 'en alvorlig tilstand'.

Fra midten af 80’erne og frem til 2013 førte Sir Alex Ferguson Manchester United frem til 13 engelske mesterskaber, fem FA Cup-titler og to triumfer i Champions League.

Nyheden betød da også, at det var en trist dag på Manchsester Uniteds træningsanlæg i går, hvor spillerne, som havde første træning siden nyheden kom frem, selvsagt også været rystede. En af dem er klubbens anfører, Michael Carrick, der fortæller, at han blev meget ked af det, da han fik nyheden.

Det fortæller han til Manchester Uniteds hjemmeside.

»Jeg fik en sms søndag aften, og jeg kunne ikke rigtig tro det. Det ville ikke sive ind. Jeg var bare ødelagt,« fortæller den 36-årige kaptajn, der blev hentet til Manchester United i 2006.

Michael Carrick (th.) da han blev præsenteret i Manchester United i 2006. Foto: PAUL ELLIS Michael Carrick (th.) da han blev præsenteret i Manchester United i 2006. Foto: PAUL ELLIS

Og han fortæller, at han prøver at lukke af for de rygter, der kan begynde at florere i sådan en situation.

»Det er en af dem, hvor du begynder at høre forskellige ting, hvilket er både farligt og forstyrrende. Jeg prøvede bare at forholde mig i ro, og jeg talte med nogle mennesker i klubben for at få en pejling om, hvordan det gik med ham,« fortæller anføreren, der erkender, at han har været meget bekymret for sin tidligere manager.

Ligesom Sir Alex Ferguson altid bekymrede sig om andre, understreger Michael Carrick.

»Det var den effekt, han havde på folk. Han betyder meget for mig og for klubben,« siger Michael Carrick om sin tidligere manager.

Foto: ANDREW YATES Foto: ANDREW YATES

Forsvarsspiller Phil Jones, som Sir Alex Ferguson hentede til United i 2011 er også berørt af situationen:

»Han tog mig under sine vinger som en far, og det er chokerende og trist, men jeg kender hans karakter. Jeg ved, at han kan kæmpe. Forhåbentligt kommer han sig,« siger den engelske landsholdsspiller.

Siden nyheden om hjerneblødningen kom frem, er det strømmet ind med hilsner, hvilket der kan læses mere om her.