Både FC Nordsjælland og Lyngby lynede fra distancen, da holdene spillede 1-1 i 3F Superligaen fredag aften.

Der var lokalbrag på plakaten, da FC Nordsjælland fredag tog imod Lyngby Boldklub i 3F Superligaen, og det hele endte uden vinder.

De to mandskaber scorede hver et flot langskudsmål. Mikkel Rygaard lynede på frispark for FC Nordsjælland, mens Rezan Corlu scorede for Lyngby, og resultatet blev dermed 1-1.

Det betyder, at FCN lige nøjagtig kravler op på sjettepladsen, mens Lyngby hopper op på en ottendeplads, før de øvrige 12 hold har været i aktion i 12. spillerunde.

Der var ellers chancer til en mere målrig affære i Farum.

FCN var spilstyrende i langt størstedelen af kampen og kunne allerede ved pausefløjt have været foran med tre-fire mål - men skarpheden manglede.

Før pausen var det særligt den 19-årige FCN-ghaneser Ibrahim Sadiq, der vadede i chancer. Han kunne med større koldblodighed have scoret hattrick.

Efter 23 minutter kom forløsningen for hjemmeholdet, som fremprovokerede et frispark uden for Lyngbys felt.

Den tidligere Lyngby-spiller Mikkel Rygaard tog chancen og huggede kuglen helt op i hjørnet.

Lyngbys største chance kom efter 42 minutter, da Emil Nielsen var centimeter fra at nå frem til et fladt indlæg.

Kampbilledet fortsatte efter pausen. Enten ville Lyngby-spillerne intet frem ad banen, eller også kunne de bare ikke.

FCN sad tungt på boldbesiddelsen, mens Lyngby sjældent havde flere end sine to angribere på modstanderens banehalvdel.

Ud af det blå fik Lyngby dog en kæmpe chance efter 64 minutter.

Emil Nielsen strøg alene igennem og havde alle muligheder, men Thomas Mikkelsen kom godt ud af sit Lyngby-mål, og Nielsen skød lige på keeperen.

Det var, som om den chance løsnede det hele lidt for Lyngby. Efter 69 minutter fik Rezan Corlu masser af plads uden for feltet, og den Brøndby-ejede offensivspiller bragede den i kassen til 1-1.

Scoringen gav Lyngby tro på tingene, men langsomt overtog FCN igen og var med flere store muligheder tættest på sejren i lokalbraget.

