Sportsdirektør Monchi er fortid i Roma efter klubbens nederlag til Porto i Champions League.

Romas exit i Champions League onsdag har fået store konsekvenser for den sportslige sektor i den italienske hovedstadsklub.

Torsdag aften blev træner Eusebio Di Francesco fyret efter det samlede nederlag til Porto i ottendedelsfinalen, og fredag blev det en realitet, at også sportsdirektør Ramon Rodriguez Verdejo - også kaldet Monchi - stopper.

Det meddeler klubben på sin hjemmeside.

Samarbejdet ophæves efter gensidig aftale, lyder det fra klubben.

»Jeg takker Monchi for den dedikation, han har vist igennem de seneste to år,« siger Romas direktør, Guido Fienga.

Monchi kom til Roma i 2017 efter at have tilbragt 17 år som sportsdirektør i den spanske klub Sevilla.

Nu tager Federic Massara over for at varetage de sportslige anliggender i klubben.

Roma havde vundet den første ottendedelsfinale med 2-1 over Porto på hjemmebane, men da returkampen gav et nederlag på 1-3, røg Roma skuffende ud.

Klubben har lige nu ikke udsigt til at skulle spille Champions League i den kommende sæson.

Roma ligger nummer fem i Serie A og er tre point fra den fjerdeplads, der giver en billet til turneringen.

