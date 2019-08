FC København måtte vinke farvel til CL-playoff tirsdag og nedjusterer forventninger med 25 millioner kroner.

Det kostede enorme summer, at spillerne i FC København tirsdag aften ikke formåede at spille sig frem til playoffrunden i Champions League.

Parken Sport & Entertainment oplyste hurtigt i en meddelelse til Fondsbørsen efter nederlaget til Røde Stjerne, at forventningerne til regnskabet for 2019 er nedjusteret.

Før tirsdagens kamp forventede selskabet et resultat før skat på 85 til 100 millioner kroner, men efter Jonas Winds afbrænder, der betød nederlag efter straffesparkskonkurrence, så forventer selskabet nu et overskud på 60 til 75 millioner kroner.

Omsætningen var i første omgang forventet at lande på mellem 800 og 850 millioner kroner, men forventningen sættes ned til mellem 760 og 810 millioner kroner.

Baggrunden for nedjusteringen er måden, som FCK eventuelt kommer i Europa League på.

I FC København budgetterer man stadig med at komme i gruppespillet til Europa League, men klubben havde tjent flere penge ved at gøre det som taber i Champions Leagues playoffrunde i stedet for at gøre det som vinder af Europa Leagues playoffrunde.

/ritzau/