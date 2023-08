Så er han solgt.

Som B.T. kunne afsløre, så henter FC Nordsjælland det 20-årige forsvarstalent Lucas Hey hos ligakonkurrenten Lyngby. Kontrakten løber til udgangen af 2027.

Skiftet bekræftes på FCN og Lyngbys hjemmesider.

Lucas Hey fik sit gennembrud i sidste sæson på et Lyngby-mandskab, der længe var i overhængende nedrykningsfare. Et stærkt forår sikrede dog Lyngby endnu en sæson i landets bedste række.

Hey viste sig stærkt frem i Lyngbys midterforsvar, og han føler sig nu parat til at tage næste skridt i karrieren.

- Jeg ser en stor mulighed for at kunne udvikle mig endnu mere i FC Nordsjælland og lægge de næste procenter på, siger forsvarsspilleren til FCN's hjemmeside.

FC Nordsjælland endte på andenpladsen i sidste sæson, og derfor står den også på europæisk fodbold med kvalifikationskampe i Conference League, hvilket også har spillet ind i overvejelserne.

- Jeg har jo kunnet se, at de unge får chancen, og at de har udviklet sig til at kunne tage skridtet ud i Europa.

- Det drømmer jeg selvfølgelig også om på længere sigt, men i første omgang glæder jeg mig helt vildt til at blive en del af holdet og gøre en forskel ved at bidrage med alt, hvad jeg har, til både træning og kamp, siger Lucas Hey.

Forsvarsspilleren har fået en kontrakt frem til udgangen af 2027.

/ritzau/