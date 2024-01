Der skal være tre, der bliver enige, men Mathias 'Zanka' Jørgensen kan godt lide FCKs forfatning og træner Jacob Neestrup.

17. januar kunne B.T. afsløre, at FCK-darlingen nok engang spøgte i hovedstadsklubben, der er hårdt ramt af skader i midterforsvaret.

Allerede på det tidspunkt kunne B.T. fortælle, at Brentford-forsvareren ikke var afvisende for igen-igen at gøre comeback hos de danske mestre, og nu tager hovedpersonen selv bladet fra munden hos Discovery+:

»I den forfatning, FCK er i lige nu, vil det altid være interessant. Der er tre aktører, som skal blive enige om, at det er en god idé, og så må vi se, om timingen er den rigtige for alle tre. Jeg kan godt lide den måde, Jacob (Neestrup, red.) kører tingene på, og det er måske mere den stil, jeg har været vant til ledelsesmæssigt og kommunikationsmæssigt.«

'Zanka' havde en større rolle i sidste sæson kontra denne, hvor træner Thomas Frank kun har bedt om hans hjælp ved få lejligheder.

Forsvareren med de 36 landskampe har allerede været i FCK ad tre omgange: Fra 2007-2012, fra 2014 til 2017 og så fra 2020 til 2021.