En simkort fundet i en telefon var det, der fik eks-fodboldstjernen Eric Abidal til at tilstå overfor sin kone.

Han havde været hende utro, og derfor har Hayet Abidal søgt om skilsmisse fra fodboldstjernen. Det bekræfter hans advokat Nicolas Cellupica i en meddelelse til AFP. Det skriver RMC.

Hele sagen startede den 4. november, da PSG-spilleren Kheira Hamraoui på vej hjem fra en holdmiddag blev flået ud af en bil og tæsket med en jernstang af maskerede mænd.

»Nå, så man går altså i seng med gifte mænd?« lød nogle af ordene, mens de slog løs på fodboldspillerens ben.

Kheira Hamraoui blev overfaldet i starten af november. Foto: FRANCK FIFE Vis mere Kheira Hamraoui blev overfaldet i starten af november. Foto: FRANCK FIFE

»Han gav mig første slag til at starte med for at få mig ud. Jeg faldt ned på vejen og landede på højre side. Overfaldsmanden slog mig adskillige gange med en jernstang,« har 31-årige Kheira Hamraoui fortalt politiet.

Og siden kom flere og flere detaljer frem.

Først blev holdkammeraten Aminata Diallo tilbageholdt af politiet. Hun kørte bilen, men hun blev siden løsladt og har konsekvent nægtet at have haft noget med sagen at gøre. Og siden begyndte pilen at pege på Abidal-familien.

Det skyldes, at politiet fandt et simkort i Kheira Hamraouis telefon. Det i sig selv er jo som bekendt ikke unormalt, men simkortet stod i Eric Abidals navn, og det var det fund, der gjorde, at han gik til bekendelse overfor sin kone og indrømmede, at han havde haft en affære med PSG-spilleren.

Eric Abidal og Kheira Hamraoui kender hinanden fra deres fælles tid i FC Barcelona, hvor Abidal fra 2018 til 2020 var sportsdirektør i klubben, mens Hamraoui tørnede ud for den spanske storklub, og hun skulle også have ringet til Abidal dagen efter det voldsomme overfald.

Både Eric Abidal og Hayet Abidal skal i den kommende uge afhøres. Det skyldes, at særligt sidstnævnte er under mistanke for at have hyret de maskerede mænd til at overfalde Hamraoui.

Hayet Abidals advokat har tidligere understreget, at hans klient nægter at have haft noget med overfaldet at gøre.

Kheira Hamraoui kom på hospitalet efter den voldsomme episode, og hun blev her rådet til at holde tre ugers pause. Hun er dog ifølge flere medier tilbage på træningsbanen igen.