Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der har været drama siden Real Madrid-stjernen Eder Militao og influencer Karoline Lima gik fra hinanden.

Ekskæresterne har sammen en datter, og da Eder Militao åbnede en retssag for anden gang mod Lima for at afklare størrelsen på børnepenge, er den brasilianske influencer nu blevet rasende.

Hun har gjort det klart, at beløbet på 1.200 euro om måneden langtfra er nok. Det fik hende til at sende en klar besked til Militao på sin Instagram-story, som bliver gengivet af Marca.

»I dag er jeg endnu engang blevet overrasket over en handling fra min eks, og endnu engang finder jeg ud af det gennem medierne,« skriver hun og fortsætter:

Eder Militao fik for blot to måneder siden datteren Cecilia sammen med sin nu ekskæreste Karoline Lima. Vis mere Eder Militao fik for blot to måneder siden datteren Cecilia sammen med sin nu ekskæreste Karoline Lima.

»Jeg vil ikke længere lade, som om der ikke sker noget, jeg vil ikke længere lukke øjnene. Nu begynder de voksnes kamp.«

Eder Militao og Karoline Lima gik fra hinanden, kort før parret skulle være forældre for første gang, og det efterlod den brasilianske influencer knust.

Hun fortsætter sine stories med at fortælle, at hun ikke vil lade nogen, og slet ikke sit barns far, sprede løgne om hende.

»Så eftersom du gerne vil kæmpe, så lad os, og du kan være sikker på, at jeg ikke er løbet tør for ammunition.«

Eder Militao kom til Real Madrid i 2019.