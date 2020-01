Kærligheden blomstrer igen for fodboldspilleren Simon Makienok.

Den to meter høje angriber har nemlig fået sig en ny kæreste i form af radioværten Ida Sophia.

Fodboldspilleren afslører selv sin nye flamme på sin Instagram-story, mens han sidder ved en tatoveringsfjerner.

'Er faktisk ikke så slemt, som man tror. Nok også fordi, jeg havde min meget opmærksomme og støttende kæreste med til at se efter mig,' skriver han til en video af Ida Sophia, der filmer sig selv i et spejl. Hun er vært på The Voice.

Vis dette opslag på Instagram Så er der 2 dage til jul og udover et gavekort til amazing space og et bælte med similisten fra zara, så ønsker jeg mig følgende: en funktion på instagram der gør at man kan søge i hvem der har set ens story. en bødeordning, der langer på den gode side af 2500krs bøder ud til folk og fæ der kommenterer pas din egen butik agtige kommentarer på steder som nationen, facebook og jodel. en ordning til det chilli der er på sharwarmesteder, der forsikrer at 16 andre personer før dig ikke har taget en bid af deres pita, taget chilli på skeen og derefter rørt der hvor de har bidt, for at sætte den tilbage i skålen igen. jeg ønsker mig et land, hvor voksne mennesker ikke går amok over en nissehat lavet af fleece og bruger et utal af millioner på at passe på åndsamøbe der forsøger at føre noget han tror er politik iført nogenlunde samme form for hovedbeklædning som tinkahuen. det ville være fedt, hvis privatpersoner med nærende ønske om flere følgere på insta lod være at sponsorere deres røvsyge opslag ind i mit feed. jeg ønsker mig som 80% af resten af verdens befolkning en omskrevet slutning på GOT og så gider jeg virkelig ikke se en eneste post mere, med mennesker der har prøvet at tjekke op på, hvordan de mon ser ud om 40 år. i lignede allesammen hinanden. sry. jeg ønsker vi bliver bedre til at passe på hinanden og bliver modige nok til at respektere det vi ikke forstår og føler os truede af. jeg ønsker at vi gør os umage for at bryde med normative tankemønstre og udfordrer os selv hver eneste dag i måden vi tænker og føler på, selvom det er pisse svært. jeg håber at færre mennesker vil slå deres lilletå ind i dørkarme samt banke det der underlige sted på albuen, hvor man får stød nul gange ind i ting. medmindre du er voksent menneske der tjener penge på at reklamere for spil fordi ingen køber billetter til dine standup shows. så vil jeg gerne se en hval, have en prada anorak og prøve at vinde i BioSpil - til sidst ønsker jeg mig blot et oversavet haglgevær så jeg kan skyde hoved af de forpulede duer der overskider min altan hver evig eneste dag. Glædelig jul. Et opslag delt af iDA-SOPHiA (@idahsophia) den 22. Dec, 2019 kl. 7.22 PST

Simon Makienok var ved at få fjernet nogle tatoveringer på hans fingre. Her han han blandt andet haft en pil tatoveret, som var en partatovering med hans tidligere hustru, Ibi Makienok.

Simon Makienok og Ibi Makienok, der tidligere hed Støving, blev kæreste i 2013 og gift året efter. De mødte hinanden, da Ibi skulle interviewe fodboldspilleren. Året efter blev parret gift i Holmens Kirke i København, men i 2019 blev de bekræftet, at de ikke længere var et par.

I august afslørede Ibi Makienok, at hun var enlig mor, men først i december blev det endeligt bekræftet, at de var gået fra hinanden, da Simon Makienoks agent, Michael Steensgaard, fortalte til Se & Hør, at de ikke havde været sammen i et år.

Efter en lang skadespause vendte Simon Makienok tilbage til fodboldbanen for FC Utrecht i oktober. Han scorede i sine to første kampe tilbage i Utrecht-trøjen.