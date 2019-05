Wayne Rooney har fået det gjort, og det samme gælder David Silva og Dimitar Berbatov.

Og nu er også Neil Ruddock med i 'klubben'. Den 50-årige Premier League-legende har fået en hårtransplantation, og det var ikke kun på eget initiativ.

»Jeg begyndte at tabe håret, da jeg var 43 eller 44 år. Jeg er 50 år nu. Jeg har prøvet at benægte det, men nu kan man se det på billeder,« siger Neil Ruddock, der har kælenavnet 'Razor', i en video på British Hair Clinics Instagram, som du kan se i bunden af artiklen.

Det var hans kone, Leah Ruddock, der pressede på for, at han skulle igennem transplantationen, for hun var umiddelbart ikke helt glad for det skaldede look.

Neil Ruddock efter indgrebet. Foto: Instagram Vis mere Neil Ruddock efter indgrebet. Foto: Instagram

»Min kone er glad er glad for, jeg får det lavet. Så kan hun få billeder af mig med langt hår og ikke kort hår,« griner Neil Ruddock i videoen.

Han fortæller, at det eneste der gjorde ondt ved indgrebet var et par injektioner han fik i baghovedet.

»Efter det, sov jeg i to timer. Resten af dagen gik uden problemer. Nu hvor mit hår er blevet helt gråt, tror jeg, jeg vil lade det gro og blive langt ligesom Billy Connolly, så jeg kan få det sexede look,« siger Neil Ruddock til The Sun.

Her tilføjede han, at konen Leah, som han blev gift med i 2013, er lykkelig over, at han har været under kniven, så han snart får mere hår på hovedet.

Og som tidligere nævnt er han ikke den eneste fodboldspiller, der har fået lavet indgrebet.

Da Wayne Rooney fik det lavet i 2011, stod han selv ærligt frem og fortalte om det.

»Jeg vil bare lige bekræfte overfor mine følgere, at jeg har fået en transplantation. Jeg var ved at blive skaldet som 25-årig, så hvorfor ikke? Jeg er meget glad for resultatet,« sagde Wayne Rooney dengang.

Mens Rooney stadig er aktiv, stoppede Neil Ruddock som professionel fodboldspiller i januar 2003, og inden da nåede at han spille for en lang række klubber - herunder Tottenham, Southampton, Liverpool, West Ham, Crystal Palace og Swindon Town, hvor sidstnævnte blev hans sidste klub.

Vis dette opslag på Instagram Anyone ever have one of these bad boys @sergiotacchini_official #casualawaydays Et opslag delt af Neil Ruddock (@neilrazorruddock25) den 17. Apr, 2019 kl. 10.51 PDT