Det var dømt guldfest, superstjerne-hattrick og hyldest af Notre Dame-katedralen, da Paris Saint-Germain spillede guldkamp i Ligue 1 med en 3-1-sejr over Monaco.

Forud for aftenens kamp hyldede PSG-spillerne den delvist nedbrændte katedral Notre Dame med at erstatte deres navne på ryggen med 'Notre Dame'.

På maven af spillertrøjen var der afbilledet en grafisk gengivelse af berømte 850 år gamle katedral, som brød i brand i mandags.

På banen under kampen stjal superkometen Kylian Mbappé showet med et hattrick, hvilket betyder, at den 20-årige franske angriber nu er oppe på 30 scoringer i den franske liga.

PSG havde allerede inden kampen sikret sig det franske mesterskab, da Lille tidligere på dagen havde tabt point ved at spille 0-0 ude mod Toulouse.

Det er PSG's sjette guldtriumf i de seneste syv sæsoner. I alt har klubben vundet mesterskabet otte gange.

Superstjernene fra Paris-mandskabet havde ellers selv forspildt tre muligheder for at vinde titlen i de forudgående runder.

Først spillede de 2-2 hjemme mod Strasbourg, og det blev fulgt op af gummibens-nederlag på 1-5 og 2-3 ude mod henholdsvis Lille og Nantes.