ADVARSEL: ARTIKLEN INDEHOLDER STÆRKE BILLEDER

Det planlagte franske rivalopgør mellem Marseille og Lyon blev udskudt, efter Lyons spillerbus blev angrebet med blandt andet stenkast på vej til Stade Velodrome.

Det gik værst ud over Lyon-cheftræner Fabio Grosso, der blev ramt omkring det ene øje. Han blødte kraftigt omkring øjet og måtte blive syet med hele 12 sting. Nu melder han for første gang noget ud siden det frygtelige angreb:

»Jeg håber af hele mit hjerte, at det her kan blive en lektie for vores fremtid,« skriver Fabio Grosso i et Instagram-opslag.

»Hvad der skete søndag aften kunne være blevet en tragedie, og det var det bestemt for sport og for alle dem, der elsker det,« skriver han videre i opslaget, hvor han også siger tak for støtten i denne svære tid:

»Tak for al jeres støtte og nærhed.«

Ni personer er blevet anholdt i forbindelse med det skrækkelige angreb på spillerbusen. Efter angrebet mener Lyon, at den aflyste udekamp mod Marseille skal spilles på et neutralt stadion

»På nuværende tidspunkt kan de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at spille i Marseille ikke blive opfyldt,« siger Lyon-direktør Vincent Ponsot til nyhedsbureauet AFP.

Kampen blev oprindeligt efter angrebet udskudt en time, inden det senere blev aflyst efter ønske fra Lyon. Det er endnu uvist, hvor og hvornår opgøret skal spilles.

Lyon er i gang med en sand mareridtssæson, hvor storholdet er uden sejr i Ligue 1 og ligger sidst i tabellen. Marseille blander sig i midten af rækken.