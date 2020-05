Nicklas Bendtners udskejelser har betydet, at Philine Roepstorff gerne vil vente lidt med, at de får børn sammen.

»Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi lige har gået nogle ting igennem, og der må godt lige gå en periode, hvor vi genvinder den tillid. Jeg synes, at vi er et rigtigt godt sted nu, men det tager længere tid med sådan nogle ting,« siger Philine Roepstorff.

Ordene falder i nyeste afsnit af Dplays dokuserie 'Bendtner og Philine', hvor et af emnerne er børn.

Philine Roepstorff henviser til, at Nicklas Bendtner i december var hende utro i forbindelse med FCKs julefrokost - hvilket hun selv valgte at fortælle om i tv-serien. De overvejelser fortæller hun mere om her

Derfor har den 27-årige model også justeret lidt på de overvejelser om en familieforøgelsese, som hun tidligere har sat sig.

»Mit mål var inden 30, men tiden ændrer sig også,« siger hun:

»Han har travlt med, at jeg skal ville det. Jeg skal være lidt skruk.«

Af det nye afsnit fremgår det videre, at Nicklas Bendtner omvendt ikke vil vente for længe.

»Det er måske ikke lige på nuværende tidspunkt, men der skal heller gå for lang tid,« siger den tidligere danske landsholdsspiller.

Endnu er der en del usikkerhed om Nicklas Bendtners fremtid som fodboldspiller. Fortsætter han karrieren, eller gør han ikke? I december kom beskeden om, at han ikke fik forlænget sin korte kontrakt i FC København, og siden har han været betegnet som 'klubløs'. Tidligere i 'Bendtner og Philine' er det dog kommet frem, at der har været blandt andet tilbud fra en kinesisk klub.

Philine Roepstorff giver dog i seneste afsnit udtryk for, at hun helst ikke vil have et barn i udlandet på grund af 'tilpasningsperioder og forandringer'.

»Det skal der slet ikke være i nærheden af min graviditet eller børn,« som hun slår fast.

Også i det foregående afsnit af dokuserien fortalte parret om overvejelserne omkring at få børn.

Her fremgik det, at begge helst vil lægge ud med at få en søn, og at Philine Roepstorff minimum vil have fire børn, helst syv.

Nicklas Bendtner har i forvejen den ni-årige søn Nicholas sammen med Caroline Fleming.

