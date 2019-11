Hvordan bliver det modtaget i et fodboldomklædningsrum, når en spiller langer ud efter en anden i en bog?

»Jeg tror allerede, de to drenge har snakket om det. Jeg tror, Nicklas (Bendtner, red.) har opsøgt Viktor (Fischer, red.).«

Sådan sagde Ståle Solbakken mandag aften i TV3-programmet 'Offside'.

Det sker, efter Nicklas Bendtner i bogen 'Begge Sider', der er skrevet af Rune Skyum-Nielsen, blandt andet sætter nogle ord på sin nuværende holdkammerat Viktor Fischer, der kom med til VM i 2018.

Om bogen Titel: Nicklas Bendtner – 'Begge sider'

Forfatter: Rune Skyum-Nielsen

Forlag: Politikens Forlag

Udkommer: 5. november 2019

Vejl. pris: 300 kr.





»Man må give Fischer, at hans talegaver kan et eller andet. Siden skiftet til FCK har han domineret på sportssiderne. Tre måneder med fast spilletid var simpelthen nok til at knevre sig til VM,« lyder det blandt andet i bogen fra Bendtner, der blev sorteret fra til slutrunden.

Viktor Fischer har ikke selv ønsket at kommentere det, men det gjorde Ståle Solbakken kort mandag aften.

»Udtalelsen er jo på mange måder baseret på hans (Bendtners, red.) egen følelse af urimelighed. Var der en spiller, der var selvskreven til VM-truppen, var det Viktor Fischer, der dominerede hver eneste kamp,« sagde Ståle Solbakken og understregede, at fodbold jo handler om 'nuet'.

»Jeg tror ikke, Viktor tager det så tungt. Jeg vidste ikke, lige præcis det citat var der. Men jeg fik et meget langt brev fra forlaget, da Nicklas havde skrevet under med os, om at der kom en bog. Det informerede Nicklas mig om, og alt var rosenrødt omkring FCK, og at jeg ikke skulle tænke mere på det.«

Viktor Fischer og Nicklas Bendtner er i dag holdkammerater. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Viktor Fischer og Nicklas Bendtner er i dag holdkammerater. Foto: Liselotte Sabroe

Noget, nordmanden også fortalte søndag efter FCKs kamp mod Sønderjyske, hvor Nicklas Bendtners bog også var et tema.

»Jeg har skimmet den lidt. Side 10, der er damerne. Men den handler ikke om 4-4-2 og sidepasninger, så det tager vi stille og roligt. Vi vidste, han ville skrive en bog, og hvis Nicklas Bendtner gør det, så er jeg sikker på, den er interessant for mange,« sagde manageren blandt andet.

I 'Offside' fortalte han, at han endnu ikke har fået læst bogen, som han fik for nogle dage siden, men han vil overveje det i juleferien.

Nicklas Bendtners bog udkommer tirsdag.