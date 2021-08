Lionel Messi har været tavs, siden Barcelona meddelte, at argentineren ikke får sin kontrakt forlænget.

Men søndag klokken 12.00 taler hovedpersonen til hele verden, når han holder pressemøde på Camp Nou. Han har ikke været på kontrakt siden 1. juli.

Lionel Messi kan ikke forlænge sin kontrakt med den spanske storklub grundet de finansielle regler, som La Liga-klubberne er underlagt.

Den nu tidligere Barcelona-anfører har været en del af Barcelonas førsteholdstrup siden 2004.

Torsdagens chokmelding fra FC Barcelona har selvfølgelig fyldt alle medier siden, og flere spanske medier kalder nyheden 'en bombe'.

Det skyldes, at samtlige meldinger de seneste uger og måneder er gået på, at Lionel Messi var meget tæt på at forlænge sin kontrakt med FC Barcelona.

Han skulle eksempelvis have accepteret at gå 50 procent ned i løn. I torsdagens meddelelse skrev Barcelona da også, at både storklubben og Lionel Messi var kede af, at kontrakten ikke kunne forlænges.

Nu er det helt store spørgsmål så, hvor argentineren fortsætter sin fodboldkarriere. Flere franske medier har skrevet, at han er i kontakt med Paris St. Germain. Måske får vi svaret søndag klokken 12.00.