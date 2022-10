Lyt til artiklen

Der var skandaløse scener i Herning, da Feyenoords hardcore hooligans 6. oktober kom til Danmark og brugte Europa League-opgøret mod FC Midtjylland som undskyldning for at skabe ballade.

Allerede før kampen mod danskerne var de tilrejsende personer fra Holland involverede i tumult, og ordensmagten måtte skride til handling, før der kom så meget ro på, at kampen kunne spilles færdig.

Men Feyenoords hooligans har åbenbart en agenda om at bidrage til alt andet end fodboldfest på deres udebaneture, for torsdag gik det endnu mere galt, da det hollandske storhold var på besøg hos østrigske Sturm Graz.

Med et mål i sidste minut fik Sturm Graz slået benene væk under Feyenoord, og det antændte ballademagerne så meget, at de gik amok på stadion i Østrig efter kampen.

Flere medier beretter om stor skade på stadion, og videoer fra udebaneafsnittet viser, hvordan de især har smadret toiletfaciliteterne på Merkur-Arena.

»Vi har aldrig set noget lignende i Graz, lige meget hvilke fans der har været på besøg. Alle toiletfaciliteterne er fuldstændig smadrede,« siger Gerald Pototschnig, stadionansvarlig, ifølge Germany Detail Zero, der også fortæller, at der opstod store problemer med vandskader efterfølgende.

Men der var ifølge Germany Detail Zero og flere andre medier ikke kun store materiale skader som følge af kampen, der har kostet seriøse skader hos flere personer.

Tumulten har blandt andet ført til knivstik på to hollændere, der blev indlagt på hospitalet, mens der også var en masse uromagere, der både før og efter kampen stødte sammen med politiet.