Det Spanske Fodboldforbund (RFEF) udsætter braget mellem Barcelona og Real Madrid.

Det meddeler forbundet på sin hjemmeside.

Kampen skulle være spillet 26. oktober, men på grund af uro i Catalonien har RFEF valgt at udsætte opgøret til en endnu ukendt dato.

For få dage siden lød det, at den spanske liga ville flytte opgøret til hovedstaden Madrid.

Kampen mellem de to giganter bliver flyttet. Foto: CURTO DE LA TORRE Vis mere Kampen mellem de to giganter bliver flyttet. Foto: CURTO DE LA TORRE

'Vi har anmodet konkurrencekomitéen i Det Spanske Fodboldforbund om et møde for at flytte afviklingen af El Clasico til Madrid på grund af omstændigheder, der er ude af vores hænder,' skrev ligaen.

Men begge de spanske storklubber ville ikke acceptere, at den store kamp blev flyttet til Madrid.

Ifølge flere spanske medier kom det endelige 'nej' fra FC Barcelona torsdag morgen, og hos rivalerne var svaret det samme - de ønskede ikke at bytte rundt på det, så de først skulle til Camp Nou til foråret frem for i næste uge.

La Ligas opfordring kom i kølvandet på protester og uroligheder i Catalonien, efter at ni separatistledere fra Catalonien mandag blev idømt fængselsstraffe ved Spaniens Højesteret.

Demonstranter på gaderne i Barcelona. Foto: JON NAZCA Vis mere Demonstranter på gaderne i Barcelona. Foto: JON NAZCA

En anden mulighed der kom i spil var, at kampen blev spillet den 18. december, men om det sker, vides altså ikke endnu. Den nye dato bliver dog fundet seneste mandag, lyder det.

Det er ikke kun den spanske liga, der har ønsket at flytte det store brag. Det samme har regeringen i Spanien som følge af de mange uroligheder i Barcelona.

Mange betjente er blevet såret under urolighederne, hvor tusindvis af mennesker har demonstreret uden for regeringsbygninger og ved flere motorveje og jernbanelinjer i Barcelona.

Blandt de dømte er Cataloniens tidligere vicepræsident Oriol Junqueras. Fra sin fængselscelle har han ifølge Reuters fortalt, at dommene kun forstærker bevægelsen.