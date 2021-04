Den danske træner i Strømsgodset, Henrik Pedersen, fortsætter i klubben efter intern undersøgelse.

Det oplyser den norske fodboldklub i en pressemeddelelse ifølge den norske avis VG.

Fredag skrev flere medier ellers, at Henrik Pedersen angiveligt stod til en fyring, fordi han havde ytret racistiske og upassende kommentarer over for personer i klubben.

Medierne berettede, at han gentagne gange var kommet med dybt upassende racistiske bemærkninger.

Og der skulle gennem hele 2020-sæsonen have fundet episoder sted, der karakteriseres som uacceptable i Strømsgodset. Flere personer tilknyttet klubben har bekræftet disse episoder over for nettavisen.no, lød det fredag.

Det fik efterfølgende Strømsgodset til at iværksætte en intern undersøgelse, og i den forbindelse har klubben afdækket 'uheldige episoder, som ledelsen ser på med største alvor', står der i pressemeddelelsen ifølge VG.

Klubben skriver videre, at sagen er blevet 'adresseret og vil blive håndteret intern'.

»Ledelsen i Strømsgodset har fuld tillid til Henrik Pedersen som cheftræner og oplever ikke, at han har udvist racistiske holdninger over for ansatte i klubben,« skriver klubben i pressemeddelelsen ifølge det normalt velinformerede norske medie.

43-årige Henrik Pedersen har været i en lang række klubber før Strømsgodset – blandt andet har han haft flere roller i storklubben Red Bull Salzburg samt været cheftræner i HB Køge.