Ifølge AGF-direktør blev AaB's dødbolddata ikke brugt før superligakamp.

I et interview med TV3 Sport siger AGF's direktør, Jacob Nielsen, at en ungdomstræner stødte på AaB's data på AGF's egen konto.

Men de blev ikke brugt til noget af AGF, understreger direktøren.

»Det er ikke en hacker-sag, som i og mange medier bruger udtrykket omkring,« siger Jacob Nielsen i interviewet og fortsætter:

»Sagen er, at der er en AGF-konto, som er blevet anvendt af en AaB.medarbejder, en tidligere ansat hos os, Allan K. Jepsen, der har været ungdomstræner i flere år i AGF. Det er et ungdomssystem, Sideline, som vi bruger. Det bliver ikke brugt i Superliga-regi. Og der har der så været tilgang til den i AaB-regi. Hvordan de har fået adgang til det og vores data, det kan vi ikke svare på. Det må vi undersøge nærmere,« siger Jacob Nielsen til TV3 Sport.

Ekstra Bladet offentliggjorde søndag aften historien om, at AaB skulle have haft 'utvetydige informationer om, at personer i AGF havde haft adgang til klubbens skematiske optegnelser på dødbolde i programmet Sideline Sports'. Helt præcist skulle der være tale om assistenttræner Allan K. Jepsens konto hos Sideline Sports.

AGFs formand Lars Fournais kommenterede tidligere mandag beskyldningerne i Århus Stiftstidende:

»Det, jeg kan sige, er, at vi ikke har hacket andres konto. Den slags gør vi ikke i AGF. Vi har brugt vores egen adgang til et system omkring dødbolde, som alle superligaklubber bruger,« sagde Lars Fournais til avisen.

Og det er samme forklaring, Jacob Nielsen giver til TV3 Sport.

»Jeg kan sige, det er vores egen konti. Der ligger nogle AaB-dødbolde, og nu har jeg spurgt trænerne her igen, og PC har undersøgt sagen i dag. Der har ikke været anvendelse af de dødbolde. Det er af samme årsag, vi ikke kontakter AaB omkring det. Vi har ikke anvendt det,« siger AGF-direktøren.

Han tilføjer, at den givne konto skulle være blevet lukket ned.

»Det er også noget, vi er ved at undersøge. Alle vores data på ungdomskampe er forsvundet, og vi er ved at undersøge, hvordan Sideline får dem frem igen,« siger Jacob Nielsen, der også vil undersøge, om AaB har haft adgang til AGFs ungdomskampe.