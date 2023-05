»Hvad skal jeg sige...?«

Viktor Fischer havde ikke meget tilovers for den svenske reporters spørgsmål. Og så udvandrede han fra interviewet, tydeligt irriteret.

Det startede med, at den tidligere FC København-stjerne og danske landsholdsspiller, som i dette forår er lejet ud fra Royal Antwerp FC til AIK Stockholm, måtte lade sig udskifte med en lyskeskade efter 41 minutter af den svenske storklubs ligakamp mod Malmö FF søndag.

Det fik den tidligere AIK Stockholm-stjerne Martin Mutumba til at anklage Fischer for at 'fake' en skade.

Viktor Fischer verkar så förbannat jävla läskig, får kalla kårar när han pratar och det gör det inte bättre heller när han snackar danska pic.twitter.com/IH7qDYANCb — Tibbe (@TibbeLaMaestro) May 7, 2023

'Hvad er det for en falsk skade? For helvede,' skrev Mutumba på Twitter i et tweet, som har fået mere end 600 likes og er blevet retweetet mere end 80 gange.

Sportbladets reporter konfronterede efter kampen Fischer med Mutumbas anklager, og så var det, at danskeren gik i defensiven.

»Martin Matumba, et AIK-ikon, skriver på Twitter, at det var en fake skade, og at du ikke ville spille mere. Passer det?« spørger Sportbladet.

»Hvad skal jeg sige...?« svarer Fischer lavmælt.

»Du var skadet?« følger reporteren op.

»Jamen, selvfølgelig var jeg skadet… Jeg svarer ikke på de der Twitter-spørgsmål,« lyder det til sidst fra Fischer, mens han udvandrer fra interviewet.

Klippet, som kan ses herover, har vakt opsigt i Sverige, hvor 28-årige Viktor Fischer kæmper for at komme tilbage i topform i AIK Stockholm, som tabte 3-1 til Malmö FF.