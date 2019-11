FCKs norske træner Ståle Solbakken var i det kække hjørne onsdag aften, da der blev afholdt pressemøde forud for kampen mod Dynamo Kiev i Europa League.

Københavnerne stiller op uden den offensive profil Dame N'Doye, der er en af mange FCK-spillere, som har misset kampe grundet skader i efteråret.

Tidligere har Ståle Solbakken råbt op omkring FCKs hårde kampprogram med pokal-, ligakampe og Europa League-opgør i forhold til skader, og det har fået FC Midtjyllands bestyrelsesformand til skarpt at kritisere FCK-træneren.

»Er der nogen, der lige tjekker, om vi skal regne med at spille 11 mod 11 på søndag med den skadesepidemi, der har ramt Kbh? Og når vi er igang, så tjek lige med busselskabet om det overhovedet er muligt at nå til Herning til kampstart med tanke på det tætte kampprogram?,« skriver Ankersen på Twitter med hentydning til kampen melllem FC Midtjylland og FC København på søndag. Du kan se tweetet i bunden af artiklen.

Ståle Solbakken bliver interviewet i Telia Parken inden kampen mod Dynamo Kiev. Foto: Philip Davali Vis mere Ståle Solbakken bliver interviewet i Telia Parken inden kampen mod Dynamo Kiev. Foto: Philip Davali

Men det gav FCK-træneren ikke meget for, da B.T. spurgte ham onsdag. I stedet leverede han et kækt svar.

»Nu skal vi have en europæisk kamp i morgen, og det har Rasmus Ankersen aldrig spillet,« sagde Ståle Solbakken med et smøret smil og vandrede ud på græstæppet i Parken, hvor FCK trænede onsdag aften inden opgøret mod Dynamo Kiev.

Ankersens tweet var selv et svar på en artikel, hvor Solbakken erklærer, at »Havde FC Midtjylland haft vores (FCKs, red.) program, så havde ligaen været afgjort nu, for så havde vi (FCK, red.) allerede vundet.«

FCK møder Dynamo Kiev klokken 18.55 torsdag, mens kampen mod FC Midtjylland spilles søndag kl. 18.00 i Herning.